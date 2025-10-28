Raduno di fuoristrada a Padula | il video di Pasquale Sorrentino

Salernotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa cinquanta equipaggi hanno "invaso" una zona montana di Padula e dato vita al secondo raduno di fuoristrada della cittadina valdianese. Spettacolari le immagini delle performance dei veicoli dalle ruote grasse con partecipanti arrivati da tutto il sud Italia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Raduno di fuoristrada a Padula: il video di Pasquale Sorrentino - Circa cinquanta equipaggi hanno "invaso" una zona montana di Padula e dato vita al secondo raduno di fuoristrada della cittadina valdianese. Da salernotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Raduno Fuoristrada Padula Video