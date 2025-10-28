Radiohead frontman Thom Yorke | Mai più in Israele in concerto non voglio trovarmi a meno di 8 mila km dal regime di Netanyahu

Il frontman della band inglese prende posizione, ma il chitarrista Jonny Greenwood, sposato con un'artista israeliana: "Il boicottaggio verso Israele è profondamente ingiusto" Il frontman dei Radiohead Thom Yorke ha escluso che la band si esibirà in Israele in concerto: "Assolutamente no. Non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

