Raddoppiano le telecamere per sorvegliare le strade | Ma serve più personale per gestirle
La Terza commissione consiliare ha effettuato un sopralluogo tecnico presso la control room comunale, cuore del sistema di videosorveglianza urbana di Palermo, con l’obiettivo di verificare lo stato di funzionamento delle apparecchiature e di individuare le azioni necessarie a potenziare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
