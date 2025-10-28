Raccolta beni prima necessità per infanzia svantaggiata | proroga per La Cesta del Buon Pastore
Si è aperta ieri, 27 ottobre, l’iniziativa "La Cesta del Buon Pastore" nata con l’obiettivo di aiutare i bambini più bisognosi attraverso un gesto semplice ma di grande impatto: l’acquisto di beni di prima necessità nelle farmacie aderenti. In una sola giornata si sono riempite le ceste dedicate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Torna per il quinto anno consecutivo la Cesta del Buon Pastore, raccolta di beni di prima necessità per l’infanzia disagiata promossa da Terra di Gesù onlus con Federfarma, Ordine dei farmacisti e dei medici. L’iniziativa, presentata al centro di via Calvi, intere - facebook.com Vai su Facebook
