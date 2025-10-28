Raccolta beni prima necessità per infanzia svantaggiata | proroga per La Cesta del Buon Pastore

Messinatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperta ieri, 27 ottobre, l’iniziativa "La Cesta del Buon Pastore" nata con l’obiettivo di aiutare i bambini più bisognosi attraverso un gesto semplice ma di grande impatto: l’acquisto di beni di prima necessità nelle farmacie aderenti. In una sola giornata si sono riempite le ceste dedicate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

