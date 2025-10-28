quirinale il presidente della repubblica riceve in visita privata i nuovi italiani formati dalla fondazione asilo mariuccia

Una delegazione della Fondazione Asilo Mariuccia è stata accolta al Palazzo del Quirinale, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per una visita ufficiale. Il gruppo guidato dalla presidente Emanuela Baio e dal consigliere Luigi Santonastaso, e composto da educatori, operatori, madri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it