quirinale il presidente della repubblica riceve in visita privata i nuovi italiani formati dalla fondazione asilo mariuccia

Milanotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione della Fondazione Asilo Mariuccia è stata accolta al Palazzo del Quirinale, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per una visita ufficiale. Il gruppo guidato dalla presidente Emanuela Baio e dal consigliere Luigi Santonastaso, e composto da educatori, operatori, madri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

quirinale presidente repubblica riceveQuirinale: Mattarella riceve imam Ahmed Al-Tayeb - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il grande imam di Al Azhar Ahmed ... Come scrive iltempo.it

Premio AIRC alla memoria di Elena Fanchini per aver creduto nella ricerca: Nadia e Sabrina ricevute al Quirinale - Direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le sorelle dell'indimenticata campionessa camuna hanno ritirato il riconoscimento voluto ... Segnala neveitalia.it

quirinale presidente repubblica riceveVittorio Moretti riceve il titolo di Cavaliere del Lavoro - Saprà come brindare oggi Vittorio Moretti, fondatore e presidente di Terra Moretti, dopo aver ricevuto oggi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Cavaliere del La ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Quirinale Presidente Repubblica Riceve