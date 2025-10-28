quindicenni aggrediti da una gang forte stato di shock lesioni lievi

Un sabato sera da dimenticare per tre quindicenni di Saronno, aggrediti da un gruppo di ragazzi più grandi nella zona di piazza Aviatori d’Italia. I giovani stavano aspettando il padre di uno di loro, quando sono stati accerchiati da una decina di giovani con il volto coperto, che li hanno colpiti e minacciati nel tentativo di rapinarli. Secondo quanto riferito dalle famiglie, gli aggressori hanno usato pugni e perfino un martelletto, con cui uno dei ragazzi è stato colpito al ginocchio. Un altro ha riportato un colpo alle costole, mentre il terzo è stato spinto contro la vetrina di un locale, facendo scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

