Questura cambio al vertice Calabrese lascia Ferrara arriva Falvella da Pavia

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di cambiamenti ai vertici di palazzo Camerini. Il questore Salvatore Calabrese, dall’ottobre del 2021 alla guida della polizia estense, si appresta a lasciare l’incarico ferrarese per approdare a Roma, all’ Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Al suo posto arriva Nicola Falvella, attuale questore di Pavia. I nuovi incarichi avranno decorrenza a partire dal primo dicembre. Nato a Napoli e cresciuto in provincia di Avellino, Calabrese ha ricoperto diversi delicati incarichi, a partire dalla squadra mobile di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

