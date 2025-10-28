Questura cambio al vertice Calabrese lascia Ferrara arriva Falvella da Pavia
Tempo di cambiamenti ai vertici di palazzo Camerini. Il questore Salvatore Calabrese, dall’ottobre del 2021 alla guida della polizia estense, si appresta a lasciare l’incarico ferrarese per approdare a Roma, all’ Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Al suo posto arriva Nicola Falvella, attuale questore di Pavia. I nuovi incarichi avranno decorrenza a partire dal primo dicembre. Nato a Napoli e cresciuto in provincia di Avellino, Calabrese ha ricoperto diversi delicati incarichi, a partire dalla squadra mobile di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
