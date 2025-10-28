Questo sistema stellare ha tre pianeti simili alla Terra in orbita attorno a due stelle | perché è assurdo

Analizzando i dati del telescopio spaziale della NASA "TESS" i ricercatori hanno scoperto un sistema stellare binario "assurdo", in cui gli esopianeti presenti - rocciosi e simili alla Terra - sfidano ciò che sappiamo in tema di formazione planetaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La cometa 3I Atlas ha spinto la Nasa ad attivare il protocollo di difesa planetaria per la prima volta contro un oggetto proveniente da un altro sistema stellare. Scoperta nel luglio 2025 dal sistema Atlas questa cometa da 45 km di diametro ha immediatamente s - facebook.com Vai su Facebook

Questo sistema stellare ha tre pianeti simili alla Terra in orbita attorno a due stelle: perché è assurdo - ad ospitare pianeti in transito attorno a entrambe le sue stelle”, ha affermato in un ... Scrive fanpage.it