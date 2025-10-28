Questo sistema stellare ha tre pianeti simili alla Terra in orbita attorno a due stelle | perché è assurdo

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Analizzando i dati del telescopio spaziale della NASA "TESS" i ricercatori hanno scoperto un sistema stellare binario "assurdo", in cui gli esopianeti presenti - rocciosi e simili alla Terra - sfidano ciò che sappiamo in tema di formazione planetaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Questo sistema stellare ha tre pianeti simili alla Terra in orbita attorno a due stelle: perché è assurdo - ad ospitare pianeti in transito attorno a entrambe le sue stelle”, ha affermato in un ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sistema Stellare Ha Tre