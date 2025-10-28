Questi due studi non dimostrano che i vaccini Covid sono cancerogeni
Diverse condivisioni Facebook riportano i risultati di due studi, definiti rispettivamente « coreano » e « italiano ». Sul primo esistono anche post dedicati, che si basano su un articolo di Frank Bergman per Slay News. Autore e testata sono noti per diffondere fake news complottiste e sui vaccini Covid. Secondo la narrazione No vax, i ricercatori affermerebbero che «le inoculazioni con mRNA e vettore virale inducono il cancro». Torna quindi la tesi dei vaccini Covid «genotossici», ovvero cancerogeni. Ne avevamo già trattato in precedenti analisi (ad esempio qui, qui e qui ). Come vedremo anche stavolta, questi studi non stabiliscono un collegamento accertato tra vaccini e tumori. 🔗 Leggi su Open.online
