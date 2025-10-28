Penultimo torneo del 2025 per Jannik Sinner, che prima delle Atp Finals giocherà questa settimana al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Sinner è reduce dalla vittoria nell’Atp Vienna in finale contro Alexander Zverev in tre set e adesso vuole chiudere al meglio la propria stagione, vincendo sia a Parigi che a Torino. Con molta probabilità però Sinner chiuderà la stagione da numero 2 al mondo, con Alcaraz sempre più certo di finire da numero uno. Vantaggio diventato incolmabile dopo il ritiro di Sinner a Shanghai: “Per quest’anno è impossibile e a dire il vero è una cosa a cui non sto pensando”, ha spiegato Sinner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quest’anno è impossibile, ma nel 2026 voglio tornare numero 1”: Sinner lancia la sfida ad Alcaraz