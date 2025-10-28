quercia motorland che festa a torrita di siena

Due giorni di festa rigorosamente a due ruote, tra amicizia, rombi di motore, esibizioni, condivisione, anche grazie al cibo, clima di allegria e un’altra pagina di storia da ricordare con la presenza di un grande campione ad impreziosire il tutto. Il MotoClub Torrita sabato e domenica ha promosso la seconda edizione del "Quercia Motorland", evento non competitivo che si è tenuto a Trequanda in una pista disegnata ad hoc per l’occasione. A far visita al MotoClub, sabato, anche il pilota Samuele Bernardini di Cortona, tra i protagonisti con la maglia azzurra alla recente Six Days di enduro che ha visto proprio il trionfo dell’Italia nell’evento internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

