Deve ancora sciogliere le riserve sul suo decimo e ultimo film della carriera, con cui sta tenendo in apprensione milioni di appassionati in tutto il mondo. Nel frattempo, tuttavia, Quentin Tarantino, che si è trasferito con la famiglia a Londra per scrivere una nuova commedia teatrale, si appresta ad apparire davanti alla telecamera. Il regista e sceneggiatore premio Oscar per Pulp Fiction e Django Unchained tornerà come attore, se si escludono i vari cameo anche nei suoi film, a quasi 30 anni dal suo ultimo ruolo in Dal tramonto all’alba di Robert Rodriguez e di cui firmò lo script, uscito nel 1996. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Quentin Tarantino torna a recitare dopo quasi 30 anni