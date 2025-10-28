Quello di Francesca Barra non è un nuovo caso Phica | l’analisi del sito di nudi fatti con l'IA

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Barra è una giornalista e conduttrice. In questi giorni ha denunciato di aver trovato i suoi deepnude su un forum dedicato a questo tipo di immagine. Un forum che ospita anche molti altri materiali lsimili creati a partire da altre immagini di celebrity italiane. Questo caso è stato accostato a quello di Phica ma i due fenomeni sono molto diversi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

francesca barra 232 nuovoQuello di Francesca Barra non &#232; un nuovo caso Phica: l’analisi del sito di nudi fatti con l’IA - In questi giorni ha denunciato di aver trovato i suoi deepnude su un forum dedicato a questo tipo di ... Lo riporta fanpage.it

francesca barra 232 nuovoFrancesca Barra denuncia un nuovo sito sessista: «Le mie immagini nuda. Mai dato il consenso e queste sono false» - La polizia postale ha disposto accertamenti sulla natura dei contenuti pubblicati sull'ultimo sito sessista scoperto in rete, SocialMediaGirls. roma.corriere.it scrive

francesca barra 232 nuovoSocialMediaGirls, vip italiane «spogliate» dall'IA: la denuncia di Francesca Barra. Esplode il caso del nuovo sito sessista - Si chiama "Social Media Girls" e utilizza l'intelligenza artificiale ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca Barra 232 Nuovo