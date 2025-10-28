Quella roba lì quella del veto è vera La roba del veto in Rai | la versione di Barbara D’Urso a Fabrizio Corona

“ Giurami che non pubblicherai niente “, così Barbara D’Urso si rivolge a Fabrizio Corona sul finale della loro conversazione. Una promessa disattesa perché l’ex re dei paparazzi ha dedicato la puntata di “ Corona On Air ” dal titolo “Lo show è servito” proprio all’ex volto Mediaset. Consapevole o meno di essere registrata, pratica a cui Corona ha abituato da tempo tutti i suoi interlocutori, D’Urso attacca apertamente il Biscione e l’editore Pier Silvio Berlusconi: “ Quella roba lì, quella del veto, è vera. La roba del veto in Rai “. Conferma per la prima volta l’esistenza di un veto, al momento solo presunto, di Mediaset nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

