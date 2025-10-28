Quella notte fu solo gioia | a Naro torna il presepe vivente musicale

Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna a Naro il presepe vivente musicale “Quella notte fu solo gioia”, l’unico in Sicilia nel suo genere. Ideato e diretto da Massimiliano Arena e organizzato dall’associazione culturale Camico – iContemplAttivi, l’evento si svolgerà a Casa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

