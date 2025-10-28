Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan di nuovo insieme nel sequel Disney che mescola risate, caos e tanto cuore. A distanza di vent’anni dal film che fece sognare intere generazioni, Disney riporta sullo schermo l’irresistibile duo formato da Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. “Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo” riapre le porte della famiglia Coleman con una nuova storia, un nuovo scambio e la stessa travolgente magia. Il film racconta di Tess e Anna, madre e figlia ormai cresciute, che si ritrovano ad affrontare un nuovo capitolo della loro vita. Anna ha una figlia e una futura figliastra, e la casa Coleman si trasforma in un mix di affetti, imprevisti e differenze generazionali. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo” in esclusiva su Disney+: la data da segnare in calendario