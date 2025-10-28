Quel pazzo venerdì sempre più pazzo in arrivo su Disney+

Il film Disney Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo arriverà in streaming il 12 novembre in esclusiva su Disney+. Mescolando cuore, umorismo e un pizzico di magia, il film Disney Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo segna un nuovo capitolo per Jamie Lee Curtis (Tess Coleman) e Lindsay Lohan (Anna Coleman), madre e figlia sullo schermo, mentre la storia della famiglia Coleman entra in una nuova generazione. Definito “ un ritorno al passato ben fatto: spassoso, divertente e pieno di cuore ” (Kylie Mar, Complex ), il film Disney Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo è il film perfetto da guardare insieme a tutti i componenti della famiglia, che abbiano o meno mai immaginato di scambiarsi i ruoli o di mettersi nei panni di qualcun altro. 🔗 Leggi su Cinefilos.it