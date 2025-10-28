Quel pazzo venerdì sempre più pazzo | Il film è in arrivo su Disney+

Il film Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo è in arrivo su Disney+ a partire dal prossimo mese di novembre. Dopo aver raccolto ottime critiche, tra cui quella di Kylie Mar di Complex, che lo ha definito “ un ritorno al passato ben fatto: spassoso, divertente e pieno di cuore “, Il film Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo si appresta a fare il suo esordio sulla piattaforma Disney+ a partire dal 12 novembre 2025. Mescolando cuore, umorismo e un pizzico di magia, il film Disney Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo segna un nuovo capitolo per Jamie Lee Curtis (Tess Coleman) e Lindsay Lohan (Anna Coleman), madre e figlia sullo schermo, mentre la storia della famiglia Coleman entra in una nuova generazione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

