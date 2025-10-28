Quel giorno in cui Orte avrebbe potuto cambiare la storia d’Italia
O Roma, o Orte. Queste quattro parole sono diventate una delle battute più riuscite della storia del cinema, andando a impreziosire le scene finali del film “La marcia su Roma” di Dino Risi. È la frase pronunciata da Vittorio Gassman in una delle sequenze conclusive della pellicola, quando un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ho ritrovato questa vecchia foto. Saranno passati dieci anni. Quel giorno acquistai questo quadro favoloso dall'artista sardo Giorgio Casu. Ricordo che vidi questo quadro sui social, me ne innamorai, lo contattai subito e riuscii ad acquistarlo. Non chiedo mai u - facebook.com Vai su Facebook
Stoltenberg: “Quel giorno in cui temetti che la Nato, sotto il mio comando, sarebbe finita” - X Vai su X