Quattro tordi abbattuti fucili e amplificatori | fermate tre persone in campagna
Nel corso di un’attività finalizzata al contrasto delle pratiche venatorie illecite, i militari del Nucleo CC Forestale di Marigliano, con il supporto delle guardie zoofile della LIPU di Napoli, hanno deferito, alla competente A.G., 3 individui sorpresi nell’esercizio di attività venatoria con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altre letture consigliate
Paolo Tordi (Cesena, 26 ottobre 1948 -Mugello, 16 maggio 1976). Dopo un inizio nel 1971 a 23 anni tra i dilettanti guidando una MotoBI 175, passa senior nel 1973, utilizzando una Yamaha 250 con raffreddamento ad aria. È proprio con questa motocicletta c - facebook.com Vai su Facebook
Quattro tordi abbattuti, fucili e amplificatori: fermate tre persone in campagna - Nell’agro del Comune di Acerra in località Frassitelli, utilizzavano attrezzature elettroacustiche, atte a riprodurre in maniera artificiale, per il tramite di appositi amplificatori, il canto dei ... napolitoday.it scrive