Quattro tordi abbattuti fucili e amplificatori | fermate tre persone in campagna

Napolitoday.it | 28 ott 2025

Nel corso di un’attività finalizzata al contrasto delle pratiche venatorie illecite, i militari del Nucleo CC Forestale di Marigliano, con il supporto delle guardie zoofile della LIPU di Napoli, hanno deferito, alla competente A.G., 3 individui sorpresi nell’esercizio di attività venatoria con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

quattro tordi abbattuti fuciliQuattro tordi abbattuti, fucili e amplificatori: fermate tre persone in campagna - Nell’agro del Comune di Acerra in località Frassitelli, utilizzavano attrezzature elettroacustiche, atte a riprodurre in maniera artificiale, per il tramite di appositi amplificatori, il canto dei ... napolitoday.it scrive

