Quattro studenti dell' istituto Santa Rosa di Viterbo nell' Orchestra nazionale dei licei musicali
Brillano i giovani talenti del liceo delle Scienze umane e Musicale “Santa Rosa” di Viterbo. Quattro studenti dell'istituto sono stati selezionati per entrare a far parte della nuova Orchestra nazionale dei licei musicali, istituita dal ministero dell'Istruzione e del merito a partire dall'anno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
