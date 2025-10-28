Quattro studenti dell' istituto Santa Rosa di Viterbo nell' Orchestra nazionale dei licei musicali

28 ott 2025

Brillano i giovani talenti del liceo delle Scienze umane e Musicale “Santa Rosa” di Viterbo. Quattro studenti dell'istituto sono stati selezionati per entrare a far parte della nuova Orchestra nazionale dei licei musicali, istituita dal ministero dell'Istruzione e del merito a partire dall'anno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

