quattro furti in due mesi ladri prendono di mira il comune e la biblioteca

SANTA CROCE Da agosto agli ultimi giorni uffici e servizi comunali – il municipio e la biblioteca comunale nello specifico – hanno subito quattro furti con danni alle porte e ad altri oggetti. Una situazione che, se da un lato non desta allarme, è foriera comunque di preoccupazione oltre che di spese perché le porte rotte devono essere sistemate, le macchinette del caffè devono essere sostituite e gli ambienti presi di mira dai malviventi anche controllati e "sanificati". Quattro episodi. Due nel palazzo comunale e altrettanti alla biblioteca Adrio Puccini che si trova nell’omonimo largo a margine della centralissima piazza Matteotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

