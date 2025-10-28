Quarto mandato tra le polemiche per Alassane Ouattara di nuovo presidente della Costa D’Avorio

Il presidente uscente della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara, ha vinto le elezioni, riconfermandosi per la quarta volta alla guida del Paese, con il 90% delle preferenze. Un risultato quasi scontato: i suoi principali oppositori, Tidjane Thiam e Laurent Gbagbo, sono infatti stati esclusi dalle liste elettorali, con motivazioni pretestuose e sospette, e avevano suggerito ai propri elettori di boicottare il voto. I candidati rimasti in corsa hanno ottenuto meno del 5%, consegnando di fatto la vittoria al leader. La deriva autoritaria di Alassane Ouattara. Ouattara è un ex funzionario del Fondo Monetario Internazionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

