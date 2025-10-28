Quanto hanno speso le partecipate del Comune per sponsorizzare i grandi eventi
È Euroflora l'evento che, negli ultimi anni, ha raccolto il maggior numero di sponsorizzazioni dalle società partecipate del Comune di Genova. E tra queste spiccano Amiu e Amt, ai primi posti per entità degli investimenti. Cifre a diversi zeri che, sommate, portano a un totale di più di 1 milione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
