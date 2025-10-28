Quanto guadagna la Serie A da Milan-Como a Perth?

«La NFL o la NBA giocano diverse partite all'estero. Questo nel rispetto dei tifosi, che soffrono per la distanza, ma che in realtà sono a livello globale. Crediamo che se il calcio non intraprende in maniera misurata e con delle rotazioni questa strada, portando fuori il proprio brand, rischia di perdere posizioni rispetto ad altri sport». Così ha giustificato la scelta di giocare Milan - Como a Perth, in Australia, l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo. Si anche lanciato in un paragone tra la Serie A e le grandi leghe americane e, addirittura, ha citato tra le motivazioni il destino economico del calcio stesso. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

