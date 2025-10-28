Quanto costa festeggiare Halloween? I prezzi di costumi feste ed eventi

Roma, 28 ottobre 2025 – Anche in Italia si è diffusa l’abitudine, sia tra gli adulti che tra i più piccoli, di celebrare Halloween con feste, cene, eventi e serate a tema, sia in casa che nei locali. Tuttavia il monitoraggio dell’Onf, Osservatorio Nazionale Federconsumatori, di costi per feste e travestimenti, comparandoli con quelli dell’anno scorso ha rilevato un aumento medio del 7%. Analizzando le tendenze più “spooky” di quest’anno, ecco alcuni spunti sulle maschere, sui trucchi e sulle decorazioni maggiormente in voga. Quanto costa festeggiare Halloween?. Per l’acquisto di un costume “da brividi” si spendono dai 59,99 euro per un bambino a 70,44 euro per un adulto (rispettivamente il +7% ed il +8% rispetto al 2024). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

