Quanto caffè beviamo? In Italia circa 100 milioni di tazzine al giorno oltre 2 miliardi nel mondo

Il caffè non è solo una bevanda, è un gesto quotidiano, un’occasione per fermarsi, condividere, conoscersi. Dalla moka al bar, dal primo sorso al profumo che avvolge, il caffè è parte della nostra vita, un simbolo di aggregazione sociale che attraversa culture, popoli e secoli. La leggenda racconta che il caffè fu scoperto in Etiopia . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

