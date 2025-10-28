Quanti punti può guadagnare Sinner a Parigi? La classifica turno per turno e la corsa con Alcaraz
Jannik Sinner si appresta a fare il proprio esordio nel Masters 1000 di Parigi, dove aver trionfato nel Six Kings Slam (il ricchissimo torneo di esibizione da sei milioni di dollari) e nel torneo ATP 500 di Vienna. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà sul cemento della capitale francese con la possibilità di tornare numero 1 del mondo, ma per riuscire nell’impresa dovrà conquistare il trofeo e sperare che lo spagnolo Carlos Alcaraz non vada oltre i quarti di finale. Servirebbe un aiuto da parte degli avversari dell’iberico nei primi turni, a cominciare dal britannico Cameron Norrie, proseguendo con uno dei cugini della finale del Masters 1000 di Shanghai (o il monegasco Valentin Vacherot o il francese Arthur Rinderknech) e arrivando teoricamente al canadese Felix Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it
