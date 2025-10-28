Quando l’IA ha l’accento russo Così il Cremlino punta ai chatbot
Le più avanzate intelligenze artificiali conversazionali, da ChatGPT (OpenAI) a Gemini (Google), passando per Grok (xAI) e DeepSeek, sono ormai vere e proprie infrastrutture cognitive e bacini di attingimento per la dieta informativa degli utenti di tutto il mondo. Motori di ricerca che parlano, ragionano, forniscono risposte e dirigono flussi informativi. Secondo un rapporto recente dell’ Institute for Strategic Dialogue (Isd), che ha testato l’integrità di questi sistemi, i chatbot interpellati hanno citato fonti riconducibili allo Stato russo o alle sue reti d’influenza in circa uno su cinque dei casi quando gli utenti chiedevano della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net
