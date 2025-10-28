Quando le api sentono l’odore della debolezza della regina organizzano una rivolta 

Quella della api è una società complessa dai risvolti incredibili. Uno studio recente ha spiegato cosa succede all’interno di un alveare quando la regina si ammala. La risposta è: inizia una rivolta per detronizzare la monarca ormai debole. Questo processo, chiamato supersedura, si verifica quando le decine di migliaia di api operaie di una colonia percepiscono che la loro regina non sta più deponendo uova a sufficienza e coordinano le loro azioni per sostituirla con una nuova regina più sana. Mentre questa strategia di sopravvivenza aiuta le colonie selvatiche ad adattarsi, per gli apicoltori che gestiscono gli alveari può significare problemi seri, perché c’è una minore produzione di miele e una minore attività di impollinazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

