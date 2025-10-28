Quando l’accesso alle parti comuni diventa un problema | il caso dei condomini senza regole

Vivere in condominio significa condividere spazi e regole, ma cosa accade quando queste ultime non sono formalizzate e l’accesso alle parti comuni viene arbitrariamente limitato? È il caso di un condominio in cui un proprietario di appartamento si è visto negare la chiave di un portone che conduce a garage, parcheggio comune e locale contatori dell’acqua, inclusa la sua utenza personale. L’assenza di un’amministrazione regolare. Nel condominio in questione non è mai stato nominato un amministratore, né è stato redatto un regolamento ufficiale. La gestione degli spazi comuni avviene in maniera informale, lasciando spazio a interpretazioni personali che spesso sfociano in situazioni di conflitto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

