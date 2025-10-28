Quando la Juve ha smesso di fare la Juve

C’è stato un tempo in cui la Juventus non festeggiava le vittorie. Le contava. Una dopo l’altra, come tappe di un percorso inevitabile. Ogni tre punti erano solo una firma in più sul destino. Il successo non era un evento, ma un’abitudine. Si esultava a fine stagione, non alla fine di una partita. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

La Juve ha messo Spalletti in pole, e Spalletti ha dato disponibilità totale alla Juve (Pedullà) L'esperto sul suo sito internet: "Vorrebbe un contratto di un anno e mezzo ma potrebbe accettare sei mesi con opzione: su questa base si gioca la partita e non possia - facebook.com Vai su Facebook

Padova-Juve Stabia, Bortolussi: “Dobbiamo rimanere attaccati all’atteggiamento che ci ha fatto recuperare” - Le dichiarazioni di Mattia Bortolussi, attaccante del Padova, al termine del pari per 2- Come scrive padovasport.tv

Il paradosso della Juventus: ha scommesso tutto sull'attacco ma non segna da quasi un mese, i numeri - I centravanti non segnano e i fantasisti vanno a corrente alternata: il punto di forza della Juventus è per ora un'immaginazione. Si legge su msn.com

Pagina 1 | "Ne esce meglio la Juve", "Ma devi fare la partita! Avrei fatto un casino se...": il pensiero a Dazn - Dall'altra la frenata del Milan, che dopo 4 vittorie di fila in campionato lascia Napoli e Roma da sole in vetta ... Scrive tuttosport.com