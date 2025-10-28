Quando la Juve ha smesso di fare la Juve

Today.it | 28 ott 2025

C’è stato un tempo in cui la Juventus non festeggiava le vittorie. Le contava. Una dopo l’altra, come tappe di un percorso inevitabile. Ogni tre punti erano solo una firma in più sul destino. Il successo non era un evento, ma un’abitudine. Si esultava a fine stagione, non alla fine di una partita. 🔗 Leggi su Today.it

