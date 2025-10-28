Quando il sorteggio delle ATP Finals 2025? Orario programma come funziona
Mancano ormai meno di due settimane al via delle ATP Finals 2025, in programma sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino da domenica 9 a domenica 16 novembre. Gli otto tennisti più forti al mondo (classifica alla mano) in singolare si daranno battaglia nel capoluogo piemontese per conquistare l’ultimo grande titolo stagionale del circuito maggiore. Le Finals mettono in palio addirittura un bottino massimo di 1500 punti, inferiore solamente ai quattro Slam e superiore del 50% rispetto ai Masters 1000. Jannik Sinner è il campione in carica e andrà a caccia di un magico bis davanti al pubblico italiano, ma per riuscire nell’impresa dovrà fare i conti anche con un Carlos Alcaraz decisamente più in palla rispetto ad un anno fa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
ITF Junior Finals, presente Jacopo Vasamì: il sorteggio della fase a gironi - facebook.com Vai su Facebook
Sorteggio ATP Parigi 2025 oggi: orario e teste di serie. Sarà ancora Alcaraz-Sinner? - Si svolgerà tra qualche ora il sorteggio dell'ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione. Riporta oasport.it
A che ora oggi il sorteggio Masters 1000 Parigi 2025: la cerimonia sarà trasmessa in streaming - Quando e come seguire il sorteggio del tabellone principale del torneo ATP Masters 1000 di Parigi 2025, in programma dal 26 ottobre ... Lo riporta spaziotennis.com
ATP Finals: svelate data e orario del sorteggio - È un momento che tutti gli appassionati di tennis attendono con impazienza: il sorteggio ufficiale delle Nitto ATP Finals 2025. Come scrive msn.com