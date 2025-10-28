Quando il sorteggio delle ATP Finals 2025? Orario programma come funziona

Mancano ormai meno di due settimane al via delle ATP Finals 2025, in programma sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino da domenica 9 a domenica 16 novembre. Gli otto tennisti più forti al mondo (classifica alla mano) in singolare si daranno battaglia nel capoluogo piemontese per conquistare l’ultimo grande titolo stagionale del circuito maggiore. Le Finals mettono in palio addirittura un bottino massimo di 1500 punti, inferiore solamente ai quattro Slam e superiore del 50% rispetto ai Masters 1000. Jannik Sinner è il campione in carica e andrà a caccia di un magico bis davanti al pubblico italiano, ma per riuscire nell’impresa dovrà fare i conti anche con un Carlos Alcaraz decisamente più in palla rispetto ad un anno fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

