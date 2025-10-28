Quando aprirà il mega centro commerciale del Milanese da 1 miliardo di euro con una sky plaza
Un nuovo grande centro commerciale sulle ceneri del vecchio Auchan. Si tratta di Milanord 2, lo shopping center che dovrebbe prendere forma tra Cinisello Balsamo (Milano) e il confine con Monza, tra la Statale 36 e l'autostrada A4 e in prossimità della futura fermata della M1 rossa (Bettola).
