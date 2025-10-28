Quando aprirà il mega centro commerciale del Milanese da 1 miliardo di euro con una sky plaza

Milanotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo grande centro commerciale sulle ceneri del vecchio Auchan. Si tratta di Milanord 2, lo shopping center che dovrebbe prendere forma tra Cinisello Balsamo (Milano) e il confine con Monza, tra la Statale 36 e l’autostrada A4 e in prossimità della futura fermata della M1 rossa (Bettola). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

aprir224 mega centro commercialeCentri commerciali: sono il canale preferito dal 68% dei retailer ma solo dal 28% dei consumatori - In aumento i comparti food&beverage e pet, mentre il fashion registra una ... Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Aprir224 Mega Centro Commerciale