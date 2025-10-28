Quando anche il tempo libero diventa un problema | l’inganno dell’era dell’intelligenza artificiale

La diffusione dell’Intelligenza artificiale sta attirando l’attenzione degli esperti di rischio politico. Oltre a numerosi altri aspetti, tiene banco l’impatto sulla stabilità sociale degli Stati. L’Intelligenza artificiale rischia infatti di creare una società profondamente divisa tra un’élite ristretta che controlla la tecnologia e una maggioranza impoverita e atomizzata, narcotizzata da piattaforme digitali progettate per mantenere la pace sociale attraverso la distrazione. La promessa che l’Ia possa inaugurare un’era di maggior tempo libero per l’umanità non è nuova nella storia economica. Come spiega lo storico Benjamin Hunnicutt nel suo libro Free time: the forgotten american dream, già nel diciannovesimo secolo le ore lavorative nelle nazioni industrializzate diminuirono progressivamente con l’arricchimento delle economie. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Quando anche il tempo libero diventa un problema: l’inganno dell’era dell’intelligenza artificiale

