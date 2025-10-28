Qualcomm entra di peso nei data center IA | annunciati gli acceleratori AI200 e AI250

Dopo l’AI100 Ultra del 2023, capace di gestire modelli da 175 miliardi di parametri, Qualcomm passa al livello rack con sistemi per l’inferenza ad alta densità e costi operativi più bassi. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Qualcomm entra di peso nei data center IA: annunciati gli acceleratori AI200 e AI250

News recenti che potrebbero piacerti

Il futuro dell’AI nei data center: Qualcomm svela AI200 e AI250 da record Qualcomm entra nella corsa all’intelligenza artificiale per data center con AI200 e AI250. Le schede offrono alta capacità di memoria, raffreddamento avanzato e sicurezza integrata. - facebook.com Vai su Facebook

Qualcomm compra l'italiana Arduino, il fondatore Massimo Banzi: «Era il momento giusto, ora le sfide dell'Intelligenza artificiale» - X Vai su X

Qualcomm entra nei datacenter: annunciati gli acceleratori AI200 e AI250 per l'inferenza generativa - Qualcomm entra nel mercato dei datacenter con gli acceleratori AI200 e AI250, soluzioni rack- Secondo hwupgrade.it

Il futuro dell’AI nei data center: Qualcomm svela AI200 e AI250 da record - Qualcomm presenta AI200 e AI250, schede acceleratrici per data center che combinano potenza, memoria e efficienza energetica. Si legge su msn.com