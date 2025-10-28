Qualcomm entra di peso nei data center IA | annunciati gli acceleratori AI200 e AI250

28 ott 2025

Dopo l’AI100 Ultra del 2023, capace di gestire modelli da 175 miliardi di parametri, Qualcomm passa al livello rack con sistemi per l’inferenza ad alta densità e costi operativi più bassi. 🔗 Leggi su Dday.it

