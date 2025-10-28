Quadruplicamento ferrovia Bologna-Castel Bolognese comitati | Progetto anacronistico costoso e devastante

Ravennatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fronte dei cittadini e dei comitati che chiedono "con forza" una revisione del progetto di Rfi per il quadruplicamento della ferrovia Bologna-Castel Bolognese "si sta rafforzando" e continua a chiedere "una valutazione trasparente delle alternative tecnologiche già operative in Europa e in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

