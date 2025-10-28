Putin e il rischio destituzione l' entourage | Non appena mostrerà qualche debolezza sarà la fine per lui

«Porre fine alla guerra senza raggiungere il suo obiettivo principale è davvero politicamente pericoloso per Putin», le parole del veterano diplomatico tedesco Wolfgang.

Putin e il rischio destituzione, l'entourage: «Non appena mostrerà qualche debolezza, sarà la fine per lui» - «Porre fine alla guerra senza raggiungere il suo obiettivo principale è davvero politicamente pericoloso per Putin», le parole del veterano diplomatico tedesco ...

Putin, l'esibizione apocalittica del nuovo missile e il rischio di normalizzare la minaccia nucleare - Osservando Vladimir Putin annunciare in tuta mimetica l'ultimo strabiliante missile uscito dall'arsenale e dalla retorica russi, il Burevstnik; ascoltando il capo di Stato maggiore, ... Lo riporta ilmessaggero.it

