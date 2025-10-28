L’indagine sul delitto di Garlasco si arricchisce di ulteriori elementi grazie alle ultime analisi forensi portate avanti nell’ambito del nuovo filone di indagini. La procura ha disposto una nuova consulenza per chiarire la natura dell’arma utilizzata nell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Elemento su cui si è speculato molto, ma sul quale non è mai arrivata una risposta definitiva. La parola all’esperta Luisa Regimenti, medico legale e docente dell’Università Tor Vergata di Roma. Leggi anche: Sigarette, aumenti alle stelle: di quanto sale il prezzo al pacchetto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Può essere l’arma del delitto”. Garlasco, svolta shock su Sempio: “Perfettamente compatibile”