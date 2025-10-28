Puglia Decaro recluta i super dirigenti di Emiliano FdI | Mercato delle vacche a sinistra

Antonio Decaro vuole raccogliere il testimonio dall’amico-nemico Michele Emiliano e mette in campo i burocrati più potenti della Regione Puglia. A denunciarlo è Fratelli d’Italia. Le contraddizioni. E’ il gruppo regionale di Fratelli d’Italia a scrivere una dura nota su clientelismo che caratterizza il centrosinistra e sulle commistioni con i ruoli di potere apicali. Leggi anche Crisi Pd, Decaro chiude per sempre la porta a Emiliano in Puglia: "Inflazionato". Regionali, nessuna pace tra Decaro e Emiliano, in Calabria oggi il giorno decisivo per evitare la scissione. “Stiamo assistendo in questa campagna elettorale a una paurosa commistione di ruoli istituzionali e pubblici-scrivono i consiglieri regionali di FdI- che senza pudore o sono candidati o tifano per il potente di turno: avevamo già segnalato il caso di molti dirigenti e funzionari regionali che erano andati alla Fiera del Levante a scrivere il programma del candidato presidente del centrosinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

