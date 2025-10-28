Puff Daddy uscirà dal carcere nel 2028 e per ora nessuna grazia dal presidente Donald Trump

Resa nota ufficialmente la data di rilascio di Puff Daddy dal carcere. Secondo i registri pubblici del Federal Bureau of Prisons, il rapper e produttore dovrebbe uscire di prigione l’8 maggio 2028, dopo la condanna a 50 mesi per due capi d’accusa di trasporto a fini di prostituzione. A luglio era stato assolto dalle accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere e giudicato colpevole di due capi di imputazione legati alla prostituzione, ciascuno dei quali prevedeva una pena massima di 10 anni. E il 3 ottobre la condanna a quattro anni con la difesa che aveva chiesto non più di 14 mesi e l’accusa almeno undici anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Puff Daddy uscirà dal carcere nel 2028 e (per ora) nessuna grazia dal presidente Donald Trump

