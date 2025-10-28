psoriasi domani la giornata mondiale

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Il 29 ottobre è la Giornata mondiale della Psoriasi, una patologia troppo spesso sottovalutata che in Italia colpisce circa 1,8 milioni di persone, di cui 150.000 in forma severa. L'obiettivo della Giornata è di richiamare l’attenzione su questa patologia: una malattia della pelle infiammatoria, autoimmune, genetica, cronica, multifattoriale, recidiva e non contagiosa che è molto più di una semplice condizione cutanea. La “malattia psoriasica”, dalla quale al momento non si guarisce definitivamente, è spesso accompagnata da comorbidità gravi: il 33% dei pazienti infatti soffre di una comorbidità, il 19% di due, l’8% di tre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

