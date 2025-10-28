Psg fatturato record | la Uefa allenterà le briglie in tema di fair play finanziario L’Equipe

Vincere titoli, spesso, si traduce nel centrare grandi risultati anche fuori dal campo. Un assunto che ben si addice al Paris Saint-Germain, che nelle ultime ore ha rilasciato un aggiornamento ufficiale relativo al fatturato della stagione calcistica 2024-2025 (in cui ha realizzato il triplete vincendo campionato, Champions e coppa nazionale). Quello del club francese, infatti, si tratta di un fatturato da record pari ad oltre 800 milioni di euro. Tutti i dettagli in merito sono forniti dall’ Equipe. Psg, fatturato da record: tutti i dettagli. “Il club campione d’Europa ha registrato un fatturato record di 837 milioni di euro – a titolo di confronto, era di 99 milioni di euro quando è arrivato il Qsi nel 2011 -, con un aumento di poco meno del 4% rispetto all’anno precedente (806 milioni di euro nel 2023-2024)”, comincia il focus dell’Equipe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

