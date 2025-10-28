Psg fatturato record | la Uefa allenterà le briglie in tema di fair play finanziario L’Equipe
Vincere titoli, spesso, si traduce nel centrare grandi risultati anche fuori dal campo. Un assunto che ben si addice al Paris Saint-Germain, che nelle ultime ore ha rilasciato un aggiornamento ufficiale relativo al fatturato della stagione calcistica 2024-2025 (in cui ha realizzato il triplete vincendo campionato, Champions e coppa nazionale). Quello del club francese, infatti, si tratta di un fatturato da record pari ad oltre 800 milioni di euro. Tutti i dettagli in merito sono forniti dall’ Equipe. Psg, fatturato da record: tutti i dettagli. “Il club campione d’Europa ha registrato un fatturato record di 837 milioni di euro – a titolo di confronto, era di 99 milioni di euro quando è arrivato il Qsi nel 2011 -, con un aumento di poco meno del 4% rispetto all’anno precedente (806 milioni di euro nel 2023-2024)”, comincia il focus dell’Equipe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Psg, fatturato record: la Uefa allenterà le briglie in tema di fair play finanziario (L’Equipe) Il Psg vince in campo e fuori: 837 milioni di fatturato nel 2024-2025. In Francia sono sicuri che abbia anche rispettato i parametri Uefa e che la Uefa "eliminerà presto il su - facebook.com Vai su Facebook
Oggi andrà in scena il CdA dell'Inter, con approvazione del bilancio al 30 giugno 2025. Si ufficializzerà un utile di 35,4M€ con un record di fatturato per la Serie A, al netto del Player Trading di 567M€. Allo stesso tempo c'è da segnalare un aumento dei costi - X Vai su X
Psg, fatturato record: la Uefa allenterà le briglie in tema di fair play finanziario (L’Equipe) - L'edizione online dell'Equipe riferisce che il Psg ha fatto registrare un fatturato da record nella stagione calcistica 2024- Riporta ilnapolista.it
Inter, comunque vada con il Psg sarà un successo: fatturato record - In attesa di sapere se, quindici anni dopo Madrid, i nerazzurri riporteranno in Italia la Coppa più prestigiosa d'Europa, ... tuttosport.com scrive
Psg-Inter, multa Uefa ai parigini (di 148mila euro) dopo la finale di Champions - 16(2)(b) DR; Accensione di fuochi d'artificio, Art. Riporta sport.sky.it