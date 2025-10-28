Prurito uremico disponibile anche in Italia un trattamento specifico | ma l' accesso non è uniforme

Il prurito associato a Malattia Renale Cronica è una condizione ancora poco conosciuta ma che colpisce fino a un paziente dializzato su due, compromettendo in modo profondo la qualità della vita. Oggi, per la prima volta, è disponibile anche in Italia un trattamento specifico che può ridurlo in modo significativo, ma l’accesso non è ancora uniforme su tutto il territorio nazionale. In regioni dove la maggior parte dei pazienti è seguita in centri di dialisi privati accreditati, la prescrizione del farmaco resta complessa. Per questo, la comunità nefrologica chiede alle Regioni di intervenire tempestivamente per garantire equità di cura per i pazienti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prurito uremico, disponibile anche in Italia un trattamento specifico: ma l'accesso non è uniforme

Scopri altri approfondimenti

Prurito uremico, disponibile anche in Italia un trattamento specifico: ma l'accesso non è uniforme - (LaPresse) Il prurito associato a Malattia Renale Cronica è una condizione ancora poco conosciuta ma che colpisce fino a un paziente dializzato ... stream24.ilsole24ore.com scrive

LIVMARLI (maralixibat) di Mirum Pharmaceutical è stato ammesso al rimborso ed è ora disponibile in Italia per il trattamento del prurito colestatico in pazienti affetti da ... - LIVMARLI è il primo e unico farmaco disponibile e rimborsato in Italia per il trattamento del prurito colestatico in pazienti con sindrome di Alagille Mirum Pharmaceuticals, Inc. Da ansa.it

Cucchiaro (Csl Vifor Italia): "Orgogliosi per terapia prurito da malattia renale cronica" - Il prurito associato a malattia renale cronica (Ckd) colpisce circa 9mila pazienti in emodialisi; è un sintomo molto diffuso, ma ancora sottostimato nonostante abbia ... Da notizie.tiscali.it