provaci ancora rula

Vogliamo subito dichiarare la nostra simpatia per Rula Jebreal; peccato che si creda una giornalista. Comunque. Ieri, a Montecitorio, Rula Jebreal con Sigfrido Ranucci e Giuseppe Conte tre esponenti di quella sinistra che da tempo accompagna per mano i suoi elettori a votare la destra - ha presentato il suo nuovo libro intitolato Genocidio. Molto bello; poi dopo lo leggo. E parlando liberamente di quanto in Italia manchi la libertà, la Jebreal ha detto che Ranucci è «un guardiano della democrazia» (e chi può negarlo?), che è un eroe nazionale (le nazioni da quando non c'è più Brecht hanno sempre bisogno di eroi) e che gli hanno messo una bomba davanti a casa per zittirlo, «come hanno fatto con i 280 palestinesi uccisi a Gaza perché raccontavano la verità».

