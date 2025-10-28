Prova del Dna 27 anni dopo | l’ex lavapiatti a processo per l’omicidio di madre e figlia a Rosolina
Rovigo, 28 ottobre 2025 – Una svolta decisiva per un 'cold case' che ha scosso tutta la provincia e non solo. Nella giornata odierna, infatti, la Procura di Rovigo ha disposto il rinvio a giudizio di Karel Dusek, 48 anni, cittadino ceco, accusato di omicidio volontario come ipotesi di reato, questo per aver ucciso Elisea Marcon e la figlia Cristina De Carli nella notte tra il 28 e 29 giugno 1998 nel loro chiosco bar 'Ai Casoni' a Rosolina Mare (Rovigo). Un’accusa, nella ricostruzione degli inquirenti, secondo cui il giovane lavapiatti avrebbe colpito mortalmente le due donne con un oggetto contundente, assieme a un complice, al momento ancora ignoto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
