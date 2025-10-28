Protocollo d' intesa tra l' Università Vanvitelli e le Acli

28 ott 2025

Sottoscritto il protocollo d’intesa tra il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e le Acli di Villa Literno.Nella mattinata odierna (28 ottobre), nella sede del dipartimento all’interno del Polo accademico di Viale Ellittico a Caserta, il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

