Protocollo d' intesa tra l' Università Vanvitelli e le Acli
Sottoscritto il protocollo d’intesa tra il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e le Acli di Villa Literno.Nella mattinata odierna (28 ottobre), nella sede del dipartimento all’interno del Polo accademico di Viale Ellittico a Caserta, il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
Veronafiere ha firmato il protocollo d'intesa con MIMIT: alla Fiera di Verona nasce la Casa del Made in Italy. Un ulteriore passo nella cooperazione tra istituzioni e mondo fieristico, con l’obiettivo di accrescere la competitività delle aziende e favorirne crescita e - facebook.com Vai su Facebook
FIPE e APCI firmano protocollo d'intesa: insieme per la ristorazione italiana #fipe #apci #ristorazione #horeca #foodservice - X Vai su X
Protocollo d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - La nostra Direttrice Generale Daniela Fatarella ha firmato oggi, nella nostra sede, un nuovo Protocollo di intesa con il Capo della Polizia - Segnala savethechildren.it