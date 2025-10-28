Proteste per gli allagamenti a Mestre | Tante opere fatte ma non basta
I comitati degli allagati di Mestre sono tornati a protestare per i danni subiti con il maltempo del 21 agosto, accusando l'amministrazione comunale e gli altri enti interessati di non avere fatto abbastanza per la sicurezza idraulica del territorio. La questione è complessa: in realtà negli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
