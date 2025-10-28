Proteste a Ca’ Foscari I ProPal impediscono a Fiano di parlare
All’università Ca’ Foscari di Venezia un gruppo di attivisti pro Palestina ha impedito a Emanuele Fiano, ex deputato del Pd e presidente di ‘ Sinistra per Israele – Due Popoli Due Stati ’, di parlare a un incontro dedicato alla pace in Medio Oriente insieme ad Antonio Calò, presidente di Ve.Ri.Pa. Al grido "Fuori i sionisti dall’università", una cinquantina di studenti ha interrotto il dibattito, poi annullato. Fiano ha raccontato che, dopo il trasferimento della sede per motivi di sicurezza in un altro luogo distante, gli attivisti hanno raggiunto comunque l’aula: "Mentre venivo intervistato, dopo circa 40 minuti - racconta Fiano - sono arrivati 50 ragazzi hanno srotolato striscioni con la scritta ‘Fuori i sionisti dalle università’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
