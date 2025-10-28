Protesta dopo gli insulti alla figlia gang di ragazzine la pesta a sangue | Cattiveria e violenza volevano farmi male

Ilgiorno.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 28 ottobre 2025 – “Sono stata aggredita da una banda di ragazze. Mi hanno buttato a terra e presa a calci e pugni in testa e al volto mandandomi all’ospedale con una frattura, un occhio gonfio e una ferita. Ho ancora i brividi. Chiedo giustizia ma anche più controllo e attenzione verso gli adolescenti, perché troppi sono lasciati a se stessi e finiscono per delinquere. Maschi o femmine non fa differenza”. Diana, nome di fantasia, è una madre di 35 anni che vive nel quartiere popolare Corvetto alla periferia Sud Est di Milano. Due immagini dei colpi ricevuti dalla trentacinquenne Giovedì 23 ottobre è stata vittima di un’aggressione in piazzale Ferrara e ora sta facendo i conti con danni fisici e psicologici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

